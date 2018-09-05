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09. 05. 2018

Трамп не считает себя достойным Нобелевской премии мира

 
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в среду, 9 мая, что не считает себя достойным Нобелевской премии мира, передает РИА Новости.

"Все так думают, но я бы так не сказал. Вы знаете, что я хочу сделать? Я хочу завершить это (денуклеаризацию Корейского полуострова – ред.). Премия, которую я хочу, − это победа для всего мира, даже не для нас, а победа для всего мира. Это единственная премия, которую я хочу", − сказал американский лидер.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Трамп достоин Нобелевской премии мира, за усилия по денуклеаризации Северной Кореи.

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Источник: korrespondent.net

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