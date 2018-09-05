К детям в Боровлянах пришел святой Доминик Савио

В Боровлянах около Минска 6 мая состоялся праздник в честь католического святого Доминика Савио, покровителя местного оратория, который действует при приходе Марии Помощи Христиан.
Началась программа традиционно Святой мессой, которую служил о. Казимир Шиделко SDB. Во время проповеди о. Казимир познакомил верующих с жизнью святого Доминика Савио, сообщает sdb.by.
Во время Мессы состоялось принятие четырех новых министрантов Далее под руководством аниматоров и помощников аниматоров праздник продолжился в оратории. Во время программы присутствующих ждали совместные игры, пение, танцы, спортивные соревнования, в которых капитанами команд были новапринятыя министранты.
После основной части программы к детям пожаловал сам «Доминик Савио», который поделился с ними секретами святости. В заключение о. Казимир пригласил всех присутствующих на сладкое угощение.
Источник: krynica.info
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