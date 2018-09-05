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09. 05. 2018

Первое летнее паломничество католиков – Пинск-Логишин

Из Пинска в Логишин 9 мая прошло традиционное пешее паломничество в Логишин, к католическому санктуарию Божьей Матери, Королевы Полесья.

В этом году в Логишине отмечают 21-ю годовщину коронации чудотворной иконы Королевы Полесья, которая была совершена с благословения святого Иоанна Павла II. Короны на икону возложил кардинал Казимир Свентек 10 мая 1997 года, сообщает katolik.life.

Более 25 лет в однодневном паломничестве в Логишин принимают участие не только верующие из пинских приходов, но и из разных уголков Полесья и всей Беларуси. Последние годы к Матери Божьей, Королеве Полесья, пешком идут также учащиеся и преподаватели Межъепархиальной духовной семинарии в Пинске. Для многих верующих эта майская пилигримка становится «открытием паломнического сезона».

Участники паломничества вышли в 8.00 от кафедрального собора в Пинске. Завершилось однодневное паломничество торжественной Святой мессой в санктуарии Матери Божией в Логишине в 18.00.

Напомним, что ежегодные пешие паломничества в епархиальный санктуарий Матери Божьей Королевы Полесья в Логишине проходят также в августе из Барановичей и Березы.

Источник: krynica.info

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