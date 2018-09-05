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09. 05. 2018

Восемь католических священников Гродненской епархии стали почетными канониками

Епископ Гродненский Александр Кашкевич 8 мая придал титул почетных каноников кафедрального капитула Успения Пресвятой Девы Марии и святого Казимира восьми священникам.

Иерарх объявил о назначении во время богослужения, которое возглавил в часовне Высшей духовной семинарии в Гродно, сообщает catholic.by.

Tытул почетного каноника получили следующие священники Гродненской епархии: ксендз прелат Ежи Левинский, преподаватель Высшей духовной семинарии в Гродно, о. Александр Мацкевич, канцлер гродненской курии, о. Валерий Быковский, настоятель прихода Пресвятой Девы Марии и святого Иоанна Непомука в Великих Эйсмонтах, о. Виктор Мыслюк, настоятель прихода святого Иоанна Крестителя в Волпе.

Также в этот день почетными канониками были назначены священники, служившие в Гродненской епархии ранее: о. Роман Катлимовски, многолетний преподаватель Высшей духовной семинарии в Гродно, сейчас служит в Радомской епархии (Польша), ксендз прелат Лешек Дамагало, многолетний настоятель и смотритель в Коптевке, сейчас служит в Келецкий епархии (Польша), о. Анджей Садовский, многолетний эконом Высшей духовной семинарии в Гродно, сейчас служит в Белостокской архиепархии (Польша), о. Юзеф Ашкелович, священник Виленской архиепархии (Литва), который построил святыни в Полецкишках (Вороновский деканат) и Онжадово (Ошмянский деканат).

Наделяя вященников титулом почетных каноников, епископ Александр Кашкевич выразил им благодарность за преданное служение Католической Церкви на Гродненщине.

Источник: krynica.info

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