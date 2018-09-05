Женщины из Ошмян пешком пришли в Боруны

Паломничество женщин из Ошмян в католический санктуарий Богоматери Утешительницы Страждущих в Боруны состоялось 6 мая.

Паломничество женщин в санктуарий прошло в девятый раз, сообщает grodnensis.by.

В паломнический путь вышли более 300 женщин из Ошмян, Островца и Сморгони.

Женщинам сопутствовали учащиеся Высшей духовной семинарии в Гродно. В программе паломничества были молитва к Матери Божией, конференция, Венчик к Божьему Милосердия и Розарий. Участницы вместе молились о смелости для современных женщин, о том, чтобы они могли передавать жизнь и веру, а также стояли на страже чистоты нравов.

В Борунах много лет в храме находится чудотворная икона Матери Божьей Утешительницы Страждущих Кульминацией паломничества стала Святая месса, которую возглавил декан Ошмянского деканата ксендз каноник Ян Пузына. Святыня была заполнена верующими прихода, паломниками и гостями, которые приехали издалека.

В проповеди о. Ян Романовский, префект Высшей духовной семинарии в Гродно, отметил, что жизнь каждого человека неразрывно связано с матерью, которая дает жизнь. По словам священника, каждый получил в дар от Бога также небесную Мать – Пресвятую Деву Марию, которая с большой чуткостью заботится обо всех своих детях.

Источник: krynica.info