Женщины из Ошмян пешком пришли в Боруны

Паломничество женщин из Ошмян в католический санктуарий Богоматери Утешительницы Страждущих в Боруны состоялось 6 мая.
Паломничество женщин в санктуарий прошло в девятый раз, сообщает grodnensis.by.
В паломнический путь вышли более 300 женщин из Ошмян, Островца и Сморгони.
Женщинам сопутствовали учащиеся Высшей духовной семинарии в Гродно. В программе паломничества были молитва к Матери Божией, конференция, Венчик к Божьему Милосердия и Розарий. Участницы вместе молились о смелости для современных женщин, о том, чтобы они могли передавать жизнь и веру, а также стояли на страже чистоты нравов.
В Борунах много лет в храме находится чудотворная икона Матери Божьей Утешительницы Страждущих Кульминацией паломничества стала Святая месса, которую возглавил декан Ошмянского деканата ксендз каноник Ян Пузына. Святыня была заполнена верующими прихода, паломниками и гостями, которые приехали издалека.
В проповеди о. Ян Романовский, префект Высшей духовной семинарии в Гродно, отметил, что жизнь каждого человека неразрывно связано с матерью, которая дает жизнь. По словам священника, каждый получил в дар от Бога также небесную Мать – Пресвятую Деву Марию, которая с большой чуткостью заботится обо всех своих детях.
Источник: krynica.info
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