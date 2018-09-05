В Пинске пройдет епархиальная встреча молодежи

В Пинске 26 мая пройдет встреча молодежи католической Пинской епархии под девизом «Мой щит — это Бог, который спасает праведных сердцем».

В программе — поклонение Пресвятым Дарам, Венчик к Божьего Милосердия, поклонение в стиле Tэзе, встречи в зонах по интересам; турнир по футболу среди алтаря, Святая Месса с участием епископов Антония Демьянко и Казимира Великосельца, евангелизационно-развлекательная программа с участием музыкальных групп.

Гости будут ночевать в гостевом доме

Для участия нужно зарегистрироваться здесь.

Источник: krynica.info