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09. 05. 2018

В Пинске пройдет епархиальная встреча молодежи

В Пинске 26 мая пройдет встреча молодежи католической Пинской епархии под девизом «Мой щит — это Бог, который спасает праведных сердцем».

В программе — поклонение Пресвятым Дарам, Венчик к Божьего Милосердия, поклонение в стиле Tэзе, встречи в зонах по интересам; турнир по футболу среди алтаря, Святая Месса с участием епископов Антония Демьянко и Казимира Великосельца, евангелизационно-развлекательная программа с участием музыкальных групп.

Гости будут ночевать в гостевом доме

Для участия нужно зарегистрироваться здесь.

Источник: krynica.info

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Анекдот все анекдоты

Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:
– Это ж надо, такие проблемы, семью надо отправить в эвакуацию, вещи упаковать, самому туда ехать, как-то там устраиваться. Такие проблемы на мою голову!
Русский отвечает:
– Да, война – это большие проблемы...
– Ой, не смеши, какие у тебя проблемы – винтовку в руки и на фронт.

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