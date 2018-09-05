В гродненской Коложе ко Дню победы высадили новые сирени-“пасхалии”

В Гродно 7 мая Сад мира «Сирень Победы» у стен православной Борисо-Глебской (Коложской) церкви пополнился новыми саженцами сирени – «пасхалиями»
Прежде, чем Аллею мира из сирени сортов Победы, заложенную по инициативе храма в 2016 году, пополнили новыми саженцами, настоятель храма протоирей Александр Болонников напомнил, что сирень на греческом называется “пасхалия”, и что окончание Великой Отечественной Войны совпало с Пасхой 1945-го года. Часто именно цветами сирени встречали воинов-освободителей, вернувшихся домой, сообщает orthos.org.
После торжественного открытия и поздравлений ветераны, школьники, руководство областного центра, представители предприятий, организаций и общественных объединений совместно высадили кусты сирени.
Новые саженцы из Центрального ботанического сада Академии наук Беларуси привез академик Владимир Решетников.
Каждый сорт Аллеи имеет свое неслучайное название, которое можно прочесть на специальной этикетке. Есть сорт сорт «Маленький принц», названный в честь героя сказки французского писателя, военного летчика Антуана де Сент-Экзюпери.
Продолжить формирование сада планируется до 100-летнего юбилея Победы.
Акция завершилась в домовом храме молитвой за упокой погибших в Великой Отечественной Войне.
Источник: krynica.info
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси вслед за Льюисом
Легендарный белорусский голкипер Андрей Мезин, который на нынешнем чемпионате мира входил в тренерский штаб Дэйва Льюиса, покинул расположение сборной вслед за отстраненным главным тренером.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Третий день ЧМ по хоккею: внушительные победы России, Финляндии и Канады
Третий день чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, завершился внушительными победами сборных России, Финляндии и Канады, которые одолели своих соперников (Австрию, Латвию и Южную Корею соответственно) со счетом 7:0, 8:1 и 10:0.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусы пропустили 6 шайб от французов. Итоги второго дня ЧМ-2018
Во второй день чемпионата мира по хоккею-2018, который проходит в Дании, сыграли шесть пар национальных сборных. Белорусские спортсмены проиграли второй матч подряд, пропустив шесть шайб от французов. Сборная Финляндии разгромила Южную Корею со счетом 8:1, Швейцария и Австрия, Латвия и Норвегия сыграли с одинаковым счетом – 3:2 соответственно. США всухую выиграли матч у Дании, а чешские хоккеисты в овертайме вырвали победу у сборной Словакии.