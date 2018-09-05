В гродненской Коложе ко Дню победы высадили новые сирени-“пасхалии”

В Гродно 7 мая Сад мира «Сирень Победы» у стен православной Борисо-Глебской (Коложской) церкви пополнился новыми саженцами сирени – «пасхалиями»

Прежде, чем Аллею мира из сирени сортов Победы, заложенную по инициативе храма в 2016 году, пополнили новыми саженцами, настоятель храма протоирей Александр Болонников напомнил, что сирень на греческом называется “пасхалия”, и что окончание Великой Отечественной Войны совпало с Пасхой 1945-го года. Часто именно цветами сирени встречали воинов-освободителей, вернувшихся домой, сообщает orthos.org.

После торжественного открытия и поздравлений ветераны, школьники, руководство областного центра, представители предприятий, организаций и общественных объединений совместно высадили кусты сирени.

Новые саженцы из Центрального ботанического сада Академии наук Беларуси привез академик Владимир Решетников.

Каждый сорт Аллеи имеет свое неслучайное название, которое можно прочесть на специальной этикетке. Есть сорт сорт «Маленький принц», названный в честь героя сказки французского писателя, военного летчика Антуана де Сент-Экзюпери.

Продолжить формирование сада планируется до 100-летнего юбилея Победы.

Акция завершилась в домовом храме молитвой за упокой погибших в Великой Отечественной Войне.

Источник: krynica.info