В Киеве бросили "коктейль Молотова" в здание, где располагается администрация телеканала Интер на улице Бульварно-Кудрявской, сообщили Вести.

Отмечается, что под зданием Национальных информационных систем на акцию против концерта телеканала к 9 мая собралось около 30 представителей всеукраинской общественно-политической организации Свободные люди.

Также на место прибыли три автобуса с правоохранителями.

Ближе к 21 часу протестующие бросили на ступеньки перед зданием кулек с красной краской, и пожгли несколько фаеров. После этого применили "коктейль Молотова". Огонь тушили полицейские.

Cмотрите фотогалерею: В здание Интера бросили "коктейль Молотова"

По состоянию на 22.00 на улице было спокойно и участники акции разошлись.

Отметим, на одной из соседних улиц, Дмитровской 30, участники Национального корпуса также вышли на протест против деятельности телеканала.

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Источник: korrespondent.net