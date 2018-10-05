Макрон о ядерной сделке: Трамп совершил ошибку

Европейцы останутся верны соглашению по ядерной сделке с Ираном, потому что оно необходимо для сохранения стабильности на Ближнем Востоке, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телекомпаниям DW и ARD в среду, 9 мая.
Эта стабильность, по словам главы французского государства, является "наивысшим приоритетом".
Однако следует расширить тематику ядерного соглашения с Ираном, включив в него такие темы, как баллистические ракеты, считает Макрон. Что же касается вопроса о ценности прежних договоренностей без участия в них США, то ответ на них дадут ближайшие недели, полагает он.
"Я сожалею о решении американского президента, - заявил Эмманюэль Макрон по поводу разрыва атомной сделки с Ираном. − Я полагаю, что это ошибка, и поэтому мы, европейцы, должны сплоченно оставаться в рамках договора об атомной программе".
До интервью с DW и ARD Макрон провел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани и заверил его, что ЕС не отступится от договора.
Французский президент признал, что его попытки убедить Дональда Трампа в целесообразности сохранения договора не увенчались успехом.
"Я предлагал Трампу не разрывать все окончательно", − сказал Макрон.
Вместе с тем он подчеркнул, что нельзя выбрасывать весь договор просто потому, что из него решил выйти кто-то один.
"Мы должны дополнить его и продлить срок его действия на период после 2025 года. Нужно согласовать дальнейшие рамки", − пояснил президент Франции, добавив, что он вместе с другими европейцами будет работать над этим.
Источник: Русская служба DW
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси вслед за Льюисом
Легендарный белорусский голкипер Андрей Мезин, который на нынешнем чемпионате мира входил в тренерский штаб Дэйва Льюиса, покинул расположение сборной вслед за отстраненным главным тренером.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Третий день ЧМ по хоккею: внушительные победы России, Финляндии и Канады
Третий день чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, завершился внушительными победами сборных России, Финляндии и Канады, которые одолели своих соперников (Австрию, Латвию и Южную Корею соответственно) со счетом 7:0, 8:1 и 10:0.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусы пропустили 6 шайб от французов. Итоги второго дня ЧМ-2018
Во второй день чемпионата мира по хоккею-2018, который проходит в Дании, сыграли шесть пар национальных сборных. Белорусские спортсмены проиграли второй матч подряд, пропустив шесть шайб от французов. Сборная Финляндии разгромила Южную Корею со счетом 8:1, Швейцария и Австрия, Латвия и Норвегия сыграли с одинаковым счетом – 3:2 соответственно. США всухую выиграли матч у Дании, а чешские хоккеисты в овертайме вырвали победу у сборной Словакии.