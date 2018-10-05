Нацкорпус анонсировал пикет у дома Левочкина

Спикер Национального корпуса Александр Алферов заявил, что так как Интер не удалил с вечернего эфира "антиукраинский контент", у дома владельца телеканала Сергея Левочкина будут организованы протесты.

"Мы не воюем с пустыми стенами и теми кто пришел сюда охранять правопорядок... Завтра мы призываем к всеобщей мобилизации", − подчеркнул Алферев.

По его словам, сегодня активисты не будут "создавать картинку" и продолжать пикетировать телеканал, но отметил, что в четверг, 10 мая в 13.00 будет сбор активистов с дальнейшим выдвижением к дому Левочкина.

По словам одного из активистов, запланированная акция вряд ли завершится простым пикетом.

Отметим, по состоянию на 23.00 активисты Национального корпуса и национальные дружины завершили блокировать здание Интер.

Ранее в среду, 9 мая возле входа в здание телеканала были установлены две агитационные палатки Нацкорпуса.

В здание Интера бросили "коктейль Молотова"

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Источник: korrespondent.net