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10. 05. 2018

CNN: Саммит Трампа и Ким Чен Ына готовят в Сингапуре

Сотрудникам Белого дома поручили готовить историческую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре, сообщает CNN со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что окончательное решение о саммите будет принимать Дональд Трамп.

Напомним, американский лидер пообещал сделать объявление о переговорах с Ким Чен Ыном в течение трех дней и исключил возможность переговоров в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи.

По мнению американских чиновников, Сингапур выглядит предпочтительнее демилитаризованной зоны из-за удаленности от Пхеньяна.

Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что решение о месте встречи уже принято. Также эту информацию подтвердил госсекретарь США Майк Помпео.

Как сообщал Корреспондент.net, лидер Северной Кореи впервые подтвердил подготовку встречи с Трампом и назвал ее исторической.

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Источник: korrespondent.net

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