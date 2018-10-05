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10. 05. 2018

На Гавайях объявлена чрезвычайная ситуация

Губернатор штата Гавайи Дэвид Иге объявил район Пуна зоной стихийного бедствия из-за активности вулкана Килауэа. Об этом он сообщил в Facebook.

"Чрезвычайная ситуация в геотермальной зоне Пуны. Президенту Соединенных Штатов направлен запрос о выделении помощи острову Гавайи в связи со стихийным бедствием", − говорится в заявлении главы штата.

Напомним, 4 мая на Гавайях объявили эвакуацию местных жителей из-за извержения вулкана Килауэа.

Ранее сообщалось, что стихия уничтожила 30 домов, а фонтаны лавы достигали около 70 м в высоту.

На Гавайях сняли видео, как лава поглощает авто

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Источник: korrespondent.net

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Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:
– Это ж надо, такие проблемы, семью надо отправить в эвакуацию, вещи упаковать, самому туда ехать, как-то там устраиваться. Такие проблемы на мою голову!
Русский отвечает:
– Да, война – это большие проблемы...
– Ой, не смеши, какие у тебя проблемы – винтовку в руки и на фронт.

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