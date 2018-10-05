Саудовская Аравия готова создать ядерную бомбу

Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:

– Это ж надо, такие проблемы, семью надо отправить в эвакуацию, вещи упаковать, самому туда ехать, как-то там устраиваться. Такие проблемы на мою голову!

Русский отвечает:

– Да, война – это большие проблемы...

– Ой, не смеши, какие у тебя проблемы – винтовку в руки и на фронт.