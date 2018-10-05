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10. 05. 2018

Итоги 09.05: Пикет возле Интера, новые санкции США

 
Порошенко и Туск договорились о саммите Украина-ЕС
 
Президент Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск договорились провести 20-й саммит Украина-ЕС летом 2018 года в Брюсселе.
 
Во время рабочего визита главы государства в Германию также обсуждался вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России.
 
США решили ввести новые санкции против России
 
Госдепартамент США решил ввести санкции против оборонных структур РФ, Китая и других стран из-за нарушения американского законодательства по нераспространению оружия массового уничтожения. 
 
В целом санкции вводятся в отношении 28 лиц и структур. Кроме российских под санкции подпадают оборонные структуры Ирана, Северной Кореи, Китая, а также компаний из Турции и Саудовской Аравии.
 
В городах Украины прошли массовые мероприятия к 9 мая
 
Первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что по всей Украине в акциях, приуроченных ко Дню победы приняли участие 460 тысяч человек.
 
Наиболее массовыми мероприятия были в Киеве, в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. В целом они прошли без грубых нарушений публичной безопасности и порядка. Всего в полицию были доставлены 28 человек.
 
Президент Украины Петр Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших по случаю 73 годовщины победы во Второй мировой войне.
 
Также в самопровозглашенных ЛНР и ДНР состоялись Парады Победы. 
 
Нацкорпус блокировал здание телеканала Интер
 
Активисты Национального корпуса пришли под здание Интера в Киеве с требованием убрать из вечернего концерта к 9 мая отрывки, в которых используется российская пропаганда фашизма в Украине. Также они требовали лишить канал лицензии.
 
Вечером у здания, где располагается администрация Интера, собралось около 30 протестующих, которые пожгли несколько фаеров и бросили на ступеньки перед зданием "коктейль Молотова".
 
В итоге спикер Нацкорпуса заявил, что акции против телеканала будут продолжаться.
 
СБУ выдворила журналистов российских телеканалов
 
СБУ принудительно вернула в Россию и Казахстан спецкоров российских пропагандистских телеканалов Первый канал и Россия Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву. 
 
В ведомстве отметили, что журналисты были командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине "Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне".
 
Польша начала расследование против Газпрома
 
Польское Управление по охране конкуренции начало антимонопольное расследование в отношении Газпрома и пяти компаний, финансирующих Северный поток-2 в стране.
 
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Источник: korrespondent.net

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Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:
– Это ж надо, такие проблемы, семью надо отправить в эвакуацию, вещи упаковать, самому туда ехать, как-то там устраиваться. Такие проблемы на мою голову!
Русский отвечает:
– Да, война – это большие проблемы...
– Ой, не смеши, какие у тебя проблемы – винтовку в руки и на фронт.

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