Итоги 09.05: Пикет возле Интера, новые санкции США

Порошенко и Туск договорились о саммите Украина-ЕС

Президент Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск договорились провести 20-й саммит Украина-ЕС летом 2018 года в Брюсселе.

Во время рабочего визита главы государства в Германию также обсуждался вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России.

США решили ввести новые санкции против России

Госдепартамент США решил ввести санкции против оборонных структур РФ, Китая и других стран из-за нарушения американского законодательства по нераспространению оружия массового уничтожения.

В целом санкции вводятся в отношении 28 лиц и структур. Кроме российских под санкции подпадают оборонные структуры Ирана, Северной Кореи, Китая, а также компаний из Турции и Саудовской Аравии.

В городах Украины прошли массовые мероприятия к 9 мая

Первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что по всей Украине в акциях, приуроченных ко Дню победы приняли участие 460 тысяч человек.

Наиболее массовыми мероприятия были в Киеве, в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. В целом они прошли без грубых нарушений публичной безопасности и порядка. Всего в полицию были доставлены 28 человек.

Президент Украины Петр Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших по случаю 73 годовщины победы во Второй мировой войне.

Также в самопровозглашенных ЛНР и ДНР состоялись Парады Победы.

Нацкорпус блокировал здание телеканала Интер

Активисты Национального корпуса пришли под здание Интера в Киеве с требованием убрать из вечернего концерта к 9 мая отрывки, в которых используется российская пропаганда фашизма в Украине. Также они требовали лишить канал лицензии.

Вечером у здания, где располагается администрация Интера, собралось около 30 протестующих, которые пожгли несколько фаеров и бросили на ступеньки перед зданием "коктейль Молотова".

В итоге спикер Нацкорпуса заявил, что акции против телеканала будут продолжаться.

СБУ выдворила журналистов российских телеканалов

СБУ принудительно вернула в Россию и Казахстан спецкоров российских пропагандистских телеканалов Первый канал и Россия Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву.

В ведомстве отметили, что журналисты были командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине "Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне".

Польша начала расследование против Газпрома

Польское Управление по охране конкуренции начало антимонопольное расследование в отношении Газпрома и пяти компаний, финансирующих Северный поток-2 в стране.

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Источник: korrespondent.net