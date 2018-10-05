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10. 05. 2018

В США прокомментировали удары Израиля по Сирии

Израиль имеет полное право защищать свою страну. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс, комментируя авиаудары Израиля по Сирии, сообщает телеканалл Fox News.

"Это (нападение Ирана на Израиль - ред.) в очередной раз доказывает, что иранскому режиму нельзя доверять. Израиль имеет полное право защищать свой суверенитет. Мы поддерживаем их и поддержим любые действия, направленные на самозащиту", - сказала Сандерс.

Она также подчеркнула, что нападение Ирана на Израиль доказывает: президент США Дональд Трамп принял правильное решение о выходе из иранской ядерной сделки.

Напомним, Иран нанес ракетный удар по позициям израильских войск на Голанских высотах. Во время инцидента израильская армия активировала тактическую противоракетную систему Железный купол, которая перехватила несколько ракет. Израильские военные сообщили, что некоторые ракеты попали в цель, другие были перехвачены. Они добавили, что был нанесен удар в ответ - позже сирийское агентство SANA заявило, что ПВО страны отражают ракетную атаку Израиля.

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Источник: korrespondent.net

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