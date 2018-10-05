За сутки в ООС произошло 20 артобстрелов

Интенсивные боевые действия продолжались на всей линии соприкосновения в зоне проведения ООС в течение минувших суток. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что сепаратисты применяли артиллерию и минометы. Однако, активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение.
Наиболее напряженной обстановка оставалась в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Широкино.
"Российско-оккупационные войска 20 раз применяли артиллерию и минометы, 53 раза прибегали к прицельному огню по украинским позициям с применением стрелкового оружия, гранатометов, вооружения БМП. На некоторых направлениях предпринимали активные штурмовые действия", - говорится в сообщении.
Сообщается, что подразделения Объединенных сил вели интенсивные боевые действия в районе Авдеевской промзоны, населенного пункта Пески, давали адекватный ответ и уничтожали огневые средства противника.
По данным разведки, только на Авдеевском направлении противник потерял 5 сепаратистов погибшими и 7 ранеными.
Как сообщалось, за минувшие сутки один украинский защитник погиб в бою в районе населенного пункта Крымское. Трех защитников Авдеевки и двое защитников Волновахи ранены.
За сутки 7 мая сепаратисты 15 раз открывали огонь по позициям сил ООС, ранения получили двое военнослужащих.
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Источник: korrespondent.net
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