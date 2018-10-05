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10. 05. 2018

Извержение вулкана на Гавайях показали из космоса

Фотографии извержения вулкана Килауэа на Гавайях, на которых видны последствия утечки лавы, опубликованы на сайте NASA.

На первом изображении красные участки обозначают растительность, черным и серым цветом обозначены старые потоки лавы.

Извержение вулкана вызвало ряд газовых и лавовых трещин в зоне Восточного Рифа вулкана. Вытоки диоксида серы из трещин вулкана можно увидеть на втором изображении - они проявляются в желтом цвете.

Килауэа является самым активным вулканом на Гавайях и одним из самых активных в мире.

Cмотрите фотогалерею: Извержение вулкана на Гавайях показали из космоса

Как сообщалось, на Гавайях объявлена чрезвычайная ситуация. Глава штата обратился к американскому президенту с запросом о выделении острову помощи.

Ранее сообщалось, что стихия уничтожила 30 домов, а фонтаны лавы достигали около 70 м в высоту.

На Гавайях сняли видео, как лава поглощает авто

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Источник: korrespondent.net

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