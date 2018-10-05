Сегодня над всей Украиной пройдут дожди

По всей территории Украины в четверг, 10 мая, ожидаются дожди, местами с грозами, сообщает Гидрометцентр.
Воздух сегодня прогреется до +26 градусов.
По прогнозам синоптиков, на западе ожидаются дожди с грозами, днем от +22 до +26. На севере также ожидаются дожди, температура воздуха днем от +20 до +24. В центральной части Украины дожди, температура от +20 до +25. На востоке страны прогнозируют дожди с грозами, днем от +21 до +24. В южных областях также дожди с грозами, температура воздуха от +21 до +25, в Крыму до +22.
В пятницу грозы сместятся на западную Украину и Закарпатье. А с юго-восточной части придет холодный фронт, который понизит дневную температуру еще на два-три градуса.
В столице сегодня днем от +22 до +24, ночью от +13 до +15. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, ночью и днем в Киеве ожидаются дожди.
Напомним, в Киеве началось метеорологическое лето. Среднесуточная температура в Киеве с 29 апреля превышает 15,0°С.
А 2 мая Украина стала одной из самых жарких стран в Европе.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Четвертое поражение на ЧМ: белорусы пропустили 5 шайб от швейцарцев
9 мая сборная Беларуси по хоккею потерпела уже четвертое поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Дании. Белорусские спортсмены проиграли команде Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Вылет из элитного дивизиона близок как никогда.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси вслед за Льюисом
Легендарный белорусский голкипер Андрей Мезин, который на нынешнем чемпионате мира входил в тренерский штаб Дэйва Льюиса, покинул расположение сборной вслед за отстраненным главным тренером.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Третий день ЧМ по хоккею: внушительные победы России, Финляндии и Канады
Третий день чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, завершился внушительными победами сборных России, Финляндии и Канады, которые одолели своих соперников (Австрию, Латвию и Южную Корею соответственно) со счетом 7:0, 8:1 и 10:0.