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10. 05. 2018

Сегодня над всей Украиной пройдут дожди

По всей территории Украины в четверг, 10 мая, ожидаются дожди, местами с грозами, сообщает Гидрометцентр.

Воздух сегодня прогреется до +26 градусов.

По прогнозам синоптиков, на западе ожидаются дожди с грозами, днем от +22 до +26. На севере также ожидаются дожди, температура воздуха днем от +20 до +24. В центральной части Украины дожди, температура от +20 до +25.  На востоке страны прогнозируют дожди с грозами, днем от +21 до +24. В южных областях также дожди с грозами, температура воздуха от +21 до +25, в Крыму до +22.

В пятницу грозы сместятся на западную Украину и Закарпатье. А с юго-восточной части придет холодный фронт, который понизит дневную температуру еще на два-три градуса.

В столице сегодня днем от +22 до +24, ночью от +13 до +15. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, ночью и днем в Киеве ожидаются дожди.

 
 

Напомним, в Киеве началось метеорологическое лето. Среднесуточная температура в Киеве с 29 апреля превышает 15,0°С.

А 2 мая Украина стала одной из самых жарких стран в Европе.

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Источник: korrespondent.net

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