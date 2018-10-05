Австралия выделит 50 млн долларов на расследование по МН17

Власти Австралии намерены выделить более 50 млн долларов на расследование в Нидерландах катастрофы малазийского Boeing (МН17). Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.
Отмечается, что правительство предоставит 50,3 млн долларов в течение четырех лет, чтобы поддержать голландское правосудие по привлечению виновных к ответственности.
Также упомянутое финансирование заложено в проект федерального бюджета Австралии на 2018-2019 годы.
Проект на днях внесла на рассмотрение парламента правительственная коалиция.
В бюджетных документах говорится, что финансирование предусматривает продление работы посольства Австралии в Киеве.
Ранее сообщалось, что Нидерланды определились с местом суда над подозреваемыми в крушении Boeing.
Напомним, в апреле следователи по МН17 обнародовали новые выводы.
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Источник: korrespondent.net
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