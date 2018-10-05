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10. 05. 2018

В РФ студент выстрелил в однокурсника и покончил с собой

В России 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина принес в учебное заведение ружье и выстрелил в сокурсника, после чего покончил с собой. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ сообщает в четверг, 10 мая, РБК.

По данным следователей, утром 10 мая студент колледжа пришел в учебное заведение, в коридоре собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, после чего зашел в учебный класс и сделал выстрел в однокурсника.

Отмечено, что потом злоумышленник покончил с собой. При этом двое студентов получили переломы, выпрыгнув из окна учебного заведения.

"Пострадавший однокурсник находится в медицинском учреждении с огнестрельным ранением руки под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России выпавшая из окна МГИМО студентка из Казахстана скончалась в больнице.

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Источник: korrespondent.net

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