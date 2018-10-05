Сегодня Порошенко встретится с Меркель и Макроном

В Германии в четверг, 10 мая, пройдут трехсторонние переговоры лидеров трех стран нормандского формата.

Президент Украины Петр Порошенко, как ожидается, сегодня проведет трехсторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Встреча запланирована в Ахене. При этом в повестке дня президента Франции Эммануэля Макрона указано, что 10 мая он будет находиться именно в Ахене, где ему должны вручить премию Карла Великого.

Как отмечают эксперты, лидеры трех стран "нормандского формата" планируют согласовать общую позицию перед тем, как вести дальнейшие переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет DW. По данным издания, также есть вопрос внутренней ситуации в Украине. Эксперты подчеркивают, что среди западных лидеров растет разочарование из-за коррупции и медленного прогресса украинских реформ.

Кроме того, прогнозируется, что темы разговора будут сосредоточены на ситуации с НАБУ, Антикоррупционным судом и случаях злоупотребления властью в Украине.

Также Киев хочет заручиться поддержкой западных лидеров в своем видении миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Напомним, со среды, 9 мая Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии. Ранее он встретился с Дональдом Туском и договорился о саммите Украина-ЕС.

Напомним, 10 апреля Меркель анонсировала трехстороннюю встречу с участием Макрона после переговоров с Порошенко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net