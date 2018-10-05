Песчаный вихрь под Черниговом сняли на видео

Жители сел Носовского района Черниговской области в течение нескольких минут могли наблюдать пылевой вихрь. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает Чеline.

Необычное атмосферное явление удалось снять очевидцам.

Смерч - достаточно редкое для Черниговской области явление. Обычно он возникает в малооблачную погоду в результате сильного прогрева солнцем земли. Воздух, который нагревается, распространяется вверх и увлекает за собой пыль. Как правило, вихри недолговечны - рассеиваются через пару секунд или минут. Высота может достигать 10-20 метров.

Ранее на итальянский город Сан-Ремо обрушился водяной смерч.

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Источник: korrespondent.net