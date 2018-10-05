В Словакии на реке Бодрог, которая вытекает из Закарпатья, образовалась огромная пробка из мусора и бытовых отходов. Об этом сообщает Мукачево.net.

Отмечается, что шокирующие фото с мусором появились в словацких и венгерских СМИ.

Бодрог - приток Латорицы, который несет свои воды из Закарпатья через территорию Словакии и Венгрии. Следовательно, экологи предполагают, что мусор приплыл именно из Украины.

"Такого мы не видели лет 30. Затор из пластика сейчас имеет 100-200 м в длину и постоянно растет. Сейчас он находится в устье Бодрога, а далее двинется в сторону Венгрии", - говорит один из местных активистов.

Петер Часар (Венгрия), который опубликовал фотографии в социальной сети говорит, что в Украине "не могут решить даже вопрос с перевозкой пассажиров, не то, что с сортировкой отходов".

Специалисты по охране водных ресурсов предполагают, что если в ближайшие дни поднимется уровень воды вследствие осадков, то мусорного завала Венгрии не избежать.

"В таких случаях мы всегда сообщаем об этой проблеме в Национальное управление водного хозяйства. Скопление бытового мусора случается нередко, и особенно во время наводнений. В этом случае, в зависимости от объема и природы загрязнения, будут определяться возможности и режимы очистки реки и берегов от мусора", - отметил Иштван Ковач, сотрудник охраны водных ресурсов.

Cмотрите фотогалерею: Украинский мусор перекрыл реку в Словакии - экологи

Напомним, в Украине с 1 января 2018 года вступил в силу закон о сортировке мусора, а также запрещающий захоронение непереработанных (необработанных) бытовых отходов.

Как сообщалось, в Житомирской области нашли 90 тонн мусора из Львова.

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Источник: korrespondent.net