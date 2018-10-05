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10. 05. 2018

В Кении при прорыве плотины погибли более 20 человек

В Кении по меньшей мере 20 человек погибли при прорыве плотины Патель. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает Skynews.

Отмечено, что инцидент произошел в ночь со среды на четверг в округе Накуру.

По словам губернатора округа, масштабы ущерба еще не установлены.

Как сообщает кенийский Красный Крест, были госпитализированы 39 человек. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Cмотрите фотогалерею: В Кении при прорыве плотины погибли более 20 человек

Ранее сообщалось, что в Кении в ДТП с автобусом погибли 30 человек.

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Источник: korrespondent.net

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