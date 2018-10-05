В Крыму прошли обыски у крымских татар

В аннексированном Севастополе утром в четверг, 10 мая, прошли обыски у крымских татар, есть задержанные. Об этом сообщает Крымская солидарность.

Обыски прошли в с. Байдары (Орлиное).

Задержаны двое крымских татар - два родных брата Сейтосмановы - Эрнест и Энвер. Они являются двоюродным братьями Нури Примова, который отбывает срок по сфабрикованному обвинению в участие в террористической организации. Задержанные являются соблюдающими мусульмани.

Напомним, в апреле в Белогорске силовики ФСБ провели массовые обыски в жилых домах крымских татар.

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Источник: korrespondent.net