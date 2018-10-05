СМИ узнали дату открытия Керченского моста

Российский президент Владимир Путин откроет Крымский мост 15 или 16 мая. Об этом Газета.Ru со ссылкой на источники пишет 10 мая.
"Путин на открытие моста точно поедет, скорее всего, это будет следующий вторник. В крайнем случае, все сдвинется на день", - сказал источник, близкий к Кремлю.
Активно готовятся к открытию моста и байкеры из мотоклуба Ночные волки. Лидер мотоциклистов Александр Залдастанов, известный своей близостью к властным структурам в РФ, еще в конце апреля заявил о планах проехаться по мосту "в числе первых" 16 мая.
Издание отмечает, что намерения мотоциклистов ранее были поддержаны на самом высоком уровне и заявленная дата не случайна.
Ранее сообщалось, что Россия отложила завершение работ по обеспечению транспортной безопасности Керченского моста до конца 2019 года.
Мост через Керченский пролив протяженностью 19 километров Россия начала строить в 2016 году. Общие затраты на объект составили около 230 миллиардов рублей.
В мае по мосту разрешат ездить только автобусам и легковым автомобилям - грузовики пустят только после окончания курортного сезона, ориентировочно в октябре. Работы по возведению железнодорожной части моста Россия планирует закончить к концу 2019 года.
Россияне освятили Керченский пролив с неба
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Источник: korrespondent.net
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