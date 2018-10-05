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10. 05. 2018

В Ереване вновь начались протесты: требуют отставки мэра

В столице Армении требуют отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна. Акция протеста началась в четверг, 10 мая у здания администрации Еревана, сообщает РИА Новости.

Противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами.

Действующий мэр Еревана, член Республиканской партии Армении Маргарян - сын скончавшегося в 2007 году экс-премьера Армении Андраника Маргаряна. Занимает этот пост с 2011 года.

Как сообщалось, лидер протестов в Армении Никол Пашинян стал премьер-министром.

Напомним, что в Армении с середины апреля продолжались протесты. Сначала армяне протестовали против назначения Сержа Саргсяна на пост премьера. Он занимал пост президента с 2008 по 2018 годы. Перед окончанием его полномочий конституцию изменили и Армения стала парламентской республикой - таким образом реальная власть перешла к премьеру.
 
23 апреля Саргсян ушел в отставку. Протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.
 

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Источник: korrespondent.net

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