Израиль предупреждал Россию о нанесении ударов по Сирии

Израиль предупредил Россию перед ударом в Сирии по иранским силам, которые ранее атаковали израильские позиции на Голанских высотах. Об этом заявил представитель Вооруженных сил Израиля генерал-лейтенант Джонатан Конрикус, передает в четверг, 10 мая, агентство Reuters.

В частности, он отметил, что ударом по иранской стороне руководил генерал-майор и командующий спецназом Аль-Кудс Касем Сулеймани, входящий в Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

"Русские были проинформированы перед нашим нападением с помощью установленных каналов связи, которые у нас есть", - заверил генерал-лейтенант.

При этом в Минобороны Израиля уточнили, что удар был нанесен по десяткам объектов, принадлежащих иранским силам, расположенным на территории Сирии. В частности, израильские ракеты поразили военный лагерь к северу от Дамаска, оружейные склады в международном аэропорту Дамаска, установки ПВО, а также военные пункты наблюдения.

Напомним, 10 мая иранские силы со стороны Сирии выпустили по позициям Израиля на Голанских высотах 20 ракет, часть из которых вскоре перехватила израильская противоракетная система Железный купол. Позже израильские военные ответили на эти ракетные удары.

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Источник: korrespondent.net