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10. 05. 2018

В китайском зоопарке показали новорожденных тигрят

В зоопарке китайского города Наньпин журналистам показали тигрят, которые родились две недели назад. Об этом сообщается в сюжете ТСН от четверга, 10 мая.

У малышей еще не открылись глаза, по вольеру они пока только ползают и обнюхивают все вокруг.

При рождении тигрята весили чуть больше полтора килограмма. Питаются они молоком. Поэтому для их мамы в зоопарке составили специальный питательный рацион.

Широкая публика увидит пополнение зоопарка, когда тигрятам исполнится три месяца.

Ранее сообщалось, что в зоопарке китайского Харбина амурская тигрица родила пятерых детенышей. Это считается большой редкостью.

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Источник: korrespondent.net

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