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10. 05. 2018

В Закарпатской области произошел оползень

В Закарпатской области в четверг, 10 мая, произошел оползень, в результате которого полностью засыпаны два жилых дома и 1 частично. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

Инцидент произошел около 9:05 в с. Кольчино Мукачевского района.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, люди заблаговременно успели выйти из домов.

Cмотрите фотогалерею: В Закарпатской области произошел оползень

Ранее сообщалось об оползне в Черноморске Одесской области.

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Источник: korrespondent.net

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