Минобороны до конца года построит 15 складов боеприпасов

Министерство обороны Украины намерено до конца 2018 года построить 15 современных железобетонных хранилищ боеприпасов. Строительные работы начнутся в мае, сообщает пресс-служба Минобороны.
Вопрос строительства таких хранилищ рассматривался в рамках инспектирования министром военного арсенала в Хмельницкой области.
"Задача, которая стоит перед нами, - ответственная, непростая, но вполне выполнимая. (…) Мы строим хранилища, которые не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения", - отметил Полторак.
В Минобороны указали, что в Украине в 2018 году планируется построить 15 подобных хранилищ на трех военных арсеналах. Уже разработана соответствующая техническая документация, проведены тендерные процедуры и с мая начнутся необходимые строительные работы.
Министр также отметил, что на базе военных арсеналов будут созданы производственные мощности по сборке и ремонту боеприпасов.
"Сегодня я еще раз убедился, что у нас есть все возможности создать на базе арсеналов Вооруженных сил Украины производственные мощности, специально предназначенные для производства боеприпасов путем их сборки", - сказал Полторак.
По его словам, такой механизм позволит сконцентрировать процессы от производства, ремонта и хранения боеприпасов в одном месте, что создаст безопасные условия для населения и значительно удешевит логистическую составляющую.
Напомним, в начале месяца в Балаклее опять загорелся склад боеприпасов.
А минувшей осенью склад с боеприпасами горел под Винницей.
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Источник: korrespondent.net
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