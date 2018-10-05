На Донбассе пропавшими числятся 300 человек

На Донбассе сейчас более 300 человек считаются пропавшими без вести. Об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, сообщает в четверг, 10 мая, пресс-служба парламента.

В частности, она рассказала о ряде вопросов гуманитарной подгруппы трехстороннего контактной группы (ТКГ), которые остаются заблокированными, в частности, введение трехстороннего механизма поиска пропавших без вести на Донбассе с участием Красного креста. При этом политик сообщила, что в настоящее время более 300 человек считаются пропавшими без вести.

Также представитель гуманитарной подгруппы ТКГ отметила, что инициатива украинской стороны о передаче в рамках гуманитарной подгруппы 23 граждан РФ, осужденных за преступления против территориальной целостности Украины, для освобождения политзаключенных Кремля до сих пор остается без ответа.

Геращенко также констатировала, что представители международных гуманитарных миссий, в том числе и МККК, не могут посетить незаконно удерживаемых украинцев ни на временно оккупированных территориях Украины, ни в России. При таких условиях, по ее словам, к заложникам и политзаключенным Кремля продолжают применять пытки.

Напомним, ранее Ирина Геращенко заявляла, что сейчас более 400 человек считаются пропавшими без вести на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net