ДТП в Кривом Роге: из больницы выписали пять пострадавших

В Кривом Роге по состоянию на четверг, 10 мая, из больницы выписали пять пострадавших в аварии с участием маршрутки. Об этом сообщает Первый городской.

Еще трое остаются в больнице. Среди них и водитель маршрутного такси. Он в тяжелом состоянии, в реанимации.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Mazda, подозреваемый в совершении аварии в Кривом Роге, умер в СИЗО.

Как сообщалось, 17 апреля в Кривом Роге в результате столкновения легкового автомобиля, маршрутки и автобуса погибли на месте 8 человек. Позже в больнице скончались еще трое. Большинство пострадавших и погибших были работниками АрселорМиттал Кривой Рог.

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Источник: korrespondent.net