Лента RSS
Подписаться на ленту
10 мая 2018, четверг, 12:48
+22°C
Завтра +20°C
+22°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,41
10. 05. 2018

ДТП в Кривом Роге: из больницы выписали пять пострадавших

В Кривом Роге по состоянию на четверг, 10 мая, из больницы выписали пять пострадавших в аварии с участием маршрутки. Об этом сообщает Первый городской.

Еще трое остаются в больнице. Среди них и водитель маршрутного такси. Он в тяжелом состоянии, в реанимации.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Mazda, подозреваемый в совершении аварии в Кривом Роге, умер в СИЗО.

Как сообщалось, 17 апреля в Кривом Роге в результате столкновения легкового автомобиля, маршрутки и автобуса погибли на месте 8 человек. Позже в больнице скончались еще трое. Большинство пострадавших и погибших были работниками АрселорМиттал Кривой Рог.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.