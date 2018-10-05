В РФ рассказали детали ракетного удара Израиля по Сирии

Сирийские ПВО сбили около половины израильских ракет, которые наносили удар по иранским военным объектам на территории Сирии, заявили в Минобороны России. Всего, по данным ведомства, израильские военные выпустили около 70 ракет, в том числе десять тактических класса "земля - земля", передает РИА Новости.
"В нападении были задействованы 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которыми выпущено по разным районам Сирии около 60 ракет класса "воздух - поверхность". Также со стороны Израиля были выпущены более десяти тактических ракет класса "земля - земля", - говорится в сообщении.
По данным российских военных, удар был нанесен с 1:45 до 3:45 "под предлогом ответа на обстрел израильских позиций в районе Голанских высот со стороны иранских формирований".
"В ходе отражения израильской атаки боевыми расчетами ПВО Сирии больше половины ракет были сбиты. Данные по нанесенному ущербу иранским вооруженным формированиям, а также военной и гражданской инфраструктуре Сирийской Арабской Республики уточняются", - пояснили в Минобороны РФ.
Напомним, 10 мая иранские силы со стороны Сирии выпустили по позициям Израиля на Голанских высотах 20 ракет, часть из которых впоследствии перехватила израильская противоракетная система Железный купол. Позже израильские военные ответили на эти ракетные удары.
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Источник: korrespondent.net
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