СМИ узнали о причинах санкций США против военных РФ

Российские военные структуры попали в новый санкционный список США из-за их сотрудничества с Ираном, Сирией и КНДР, которое нарушает законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает Коммерсант со ссылкой на военно-дипломатические источники.
По данным издания, 183-й зенитный ракетный полк и 11-й учебный центр зенитных ракетных войск оказались в черном списке США из-за подготовки сирийских и иранских расчетов ПВО.
Конструкторское бюро приборостроения подверглось санкциям за поставку в Сирию ПВО Панцирь-С1.
Концерн БАРЛ заподозрили в поставках оборудования для космических спутников-разведчиков Минобороны КНДР, а 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны обвинили в участии в северокорейской космической программе, в частности, разработке спецоборудования для кодирования спутниковых сигналов.
Как сообщалось, Госдепартамент США вводит санкции против оборонных структур РФ, Китая и других стран за нарушение американского законодательства относительно нераспространения оружия массового уничтожения.
Ранее сообщалось, что Рособоронэкспорт попал под новые санкции США.
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Источник: korrespondent.net
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