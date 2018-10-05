СМИ узнали о причинах санкций США против военных РФ

Российские военные структуры попали в новый санкционный список США из-за их сотрудничества с Ираном, Сирией и КНДР, которое нарушает законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает Коммерсант со ссылкой на военно-дипломатические источники.

По данным издания, 183-й зенитный ракетный полк и 11-й учебный центр зенитных ракетных войск оказались в черном списке США из-за подготовки сирийских и иранских расчетов ПВО.

Конструкторское бюро приборостроения подверглось санкциям за поставку в Сирию ПВО Панцирь-С1.

Концерн БАРЛ заподозрили в поставках оборудования для космических спутников-разведчиков Минобороны КНДР, а 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны обвинили в участии в северокорейской космической программе, в частности, разработке спецоборудования для кодирования спутниковых сигналов.

Как сообщалось, Госдепартамент США вводит санкции против оборонных структур РФ, Китая и других стран за нарушение американского законодательства относительно нераспространения оружия массового уничтожения.

Ранее сообщалось, что Рособоронэкспорт попал под новые санкции США.

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Источник: korrespondent.net