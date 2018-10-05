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10. 05. 2018

Российский убийца байкеров найден мертвым в камере

В камере одного из следственных изоляторов Москвы найден мертвым Илья Асеев, приговоренный к пожизненному заключению за массовое убийство байкеров. Есть версия, что он совершил суицид, передает в четверг, 10 мая, Интерфакс.

По данным официального представителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой, тело заключенного нашли в СИЗО №12 в Зеленограде.

По данному факту управление ФСИН российской столицы начало служебную проверку, расследование организовал и Следственный комитет РФ.

Напомним, резонансное преступление было совершено в мае 2016 года в селе Челохово Егорьевского района. У Асеева произошел конфликт с мотоциклистами, и он расстрелял пятерых молодых людей с охотничьего карабина Сайга. В ноябре 2017 года присяжные в Мособлсуде признали мужчину виновным.

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Источник: korrespondent.net

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