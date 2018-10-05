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10. 05. 2018

Неизвестному солдату в Ковеле "оторвали" голову

На выезде из города Ковель Волынской области неизвестные повредили памятник советскому солдату. Памятнику "отрезали" голову и разрисовали памятную плиту. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

"Патрульные полицейские обнаружили повреждения памятника на улице Луцкой, во время патрулирования в городе Ковель", - говорится в сообщении.

Согласно информации управления культуры Волынской ОГА, памятник не входит в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Он изготовлен из бетона, установленный был в 1956 году.

Правоохранители работают над установлением лиц, причастных к преступлению. По факту умышленного повреждения открыто уголовное производство. Виновным грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы до трех лет.

Вместе с тем активисты из Национального корпуса Ковеля уже открестились от причастности к вандализму.

"Вандалы оторвали голову, а на памятной плите неуклюже нарисовали Азовский символ - Идею Nации. Мы расцениваем данный инцидент как провокацию с целью дискредитации Национального Корпуса и всего националистического движения", - говорится в сообщении организации.

Накануне в Таллине к памятнику советскому воину принесли горы цветов.

Как сообщалось, в Праге облили краской памятник советскому маршалу. В мэрии столицы Чехии уже пообещали очистить монумент.

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Источник: korrespondent.net

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