В Луганской области арестовали "депутата" ЛНР

В начале мая 2018 года в Луганской области задержали сторонника самопровозглашенной ЛНР. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook в четверг, 10 мая.
В мае 2014 года жителя города Красный Луч (сейчас Хрустальный) Луганской области с его согласия избрали "депутатом первого созыва" так называемого "Народного совета ЛНР", в составе которого он принял участие в так называемом "заседании депутатов первого созыва Народной совета ЛНР" и проголосовал за принятие так называемого "временного основного закона (конституции) ЛНР".
С мая по ноябрь 2014 года мужчина принимал участие в незаконном изменении границ территории Украины, поддерживая режима оккупации части Луганской области и функционирования ЛНР. В частности, при его участии приняли так называемый закон "о правовом режиме военного положения", на основании которого террористы ввели в действие военное положение на временно оккупированной территории Луганской области.
На основании постановления Северодонецкого городского суда против задержанного применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее суд в Беларуси приговорил к двум годам колонии гражданина страны, который воевал в рядах сепаратистов ЛНР на Донбассе.
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Источник: korrespondent.net
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