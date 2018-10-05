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10. 05. 2018

Хакеры оставили "последнее предупреждение" Роскомнадзору

Анонимные хакеры взломали сайт Федерального агентства по международному сотрудничеству и принялись угрожать Роскомнадзору. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает TJ.

Злоумышленники получили доступ к поддомену prev.rs.gov.ru, на котором ранее располагалась старая версия сайта Россотрудничества. Они разместили там обращение к сотрудникам ведомства на английском языке.

"Приветствуем, Роскомнадзор. Последние ваши деструктивные действия против российского интернета заставили нас поверить, что вы - всего лишь кучка некомпетентных и безмозглых червей. У вас не должно быть возможности продолжать бесполезный вандализм. Считайте это нашим последним предупреждением. Ваши Анонимы", - говорится в послании.

Ниже хакеры разместили юмористический комикс, где изображены молодой человек с плакатом "Анус себе заблокируй, Роскомнадзор" и возможные дальнейшие действия в случае получения такого предупреждения.

 
 

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор сообщил о начале блокировки мессенджера Telegram по решению Таганского суда Москвы. Причиной для блокировки стал отказ основателя мессенджера Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

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Источник: korrespondent.net

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