В Кривом Роге задержали женщину с гранатой

В Кривом Роге Днепропетровской области на улице задержали женщину с боевой гранатой РГД-5 без запала. Как сообщает пресс-служба областной полиции, задержание произошло на одной из улиц Центрально-Городского района.

При появлении полицейских женщина заметно занервничала, отметили правоохранители.

"Местная жительница пояснила полицейским, что боеприпас нашла в парке раньше и решила оставить себе. Гранату изъяли и направили на исследования", - говорится в сообщении.

Следственным по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, женщине грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Ранее в Киеве полицейские задержали мужчину, который гулял по городу с гранатой в рюкзаке.

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Источник: korrespondent.net