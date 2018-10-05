В Польше улучшили условия для сезонных работников

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о социальном страховании работников сельского хозяйства. Предполагается, что изменения должны способствовать детенизации аграрного сектора и обеспечить права сезонных рабочих, передает Radio ZET.
Изменения в законодательство, в частности, предусматривают введение нового типа сделки - для трудоустройства на время сбора урожая. Такой тип сделки можно будет заключать на 120 дней.
Благодаря нововведению нанятые на сбор урожая рабочие, которых теперь называть "помощниками фермера", получат обязательное медицинское страхование, декретные выплаты и страхование от несчастных случаев для сезонных работников.
Нововведения помогут украинским работникам, которых в польском аграрном секторе работает более 500 тысяч, отмечает СМИ.
Ранее сообщалось, что в Польше работает около двух миллионов украинцев, и потребность в иностранных работниках будет только расти.
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Источник: korrespondent.net
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