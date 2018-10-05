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10. 05. 2018

Российская модель умерла в США от передозировки наркотиков

В США умерла 18-летняя модель Ольга Лангиль из российского Архангельска, которая употребила психотропное вещество. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает Life со ссылкой на NY Post.

Отмечается, что Лангиль после ночи в американском спортбаре поехала домой к мужчине-медику, 41-летнему Нэвэлу Париху. Там он предложил девушке на выбор разные виды наркотиков. Среди них были кокаин, экстази, фентанил и ксанакс. По словам мужчины, модель употребила все сразу.

Утром Лангиль нашли мертвой.

Ранее в Куала-Лумпуре вследствие падения с 20-го этажа погибла 19-летняя модель.

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Источник: korrespondent.net

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