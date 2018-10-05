В Риге арестовали пророссийского активиста

В Риге суд в четверг, 10 мая, арестовал пророссийского активиста Владимира Линдермана, задержанного в связи с организованным Российским союзом Латвии (РСЛ) и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием. Об этом сообщает Интерфакс.
Указано, что вопрос об избрании меры пресечения рассматривался на закрытом судебном заседании, но за дверью зала заседаний собрались более десяти сторонников Линдермана, в их числе - лидер РСЛ Татьяна Жданок и Иосиф Корен.
Защитник Линдермана Елена Квятковская заявила, что решение суда будет обжаловано в Рижском окружном суде. Она добавила, что обратится в Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами задержания ее подзащитного.
Линдерман был задержан 8 мая в рамках начатого 18 апреля уголовного процесса против Жданок в связи с организованным ЖСС и Штабом защиты русских школ Вселатвийським родительским собранием.
Как сообщается, Линдерман был членом запрещенной в РФ национал-большевистской партии.
Напомним, ранее Латвия заявила о нападении на посольство в Москве.
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Источник: korrespondent.net
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