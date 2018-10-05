В Украине 9 мая отметили День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Всего прошло более 1,5 тысячи мероприятий, в которых приняли участие 460 тысяч человек, по данным МВД.
Однако на митингах по всей Украине происходили провокации и столкновения. Несмотря на то, что полиция сообщает об отсутствии грубых нарушений, задержанных к вечеру 9 мая было 28 человек.
В Киеве президент Петр Порошенко принял участие в церемонии памяти погибших по случаю 73 годовщины победы во Второй мировой войне.
Торжественное шествие во главе с президентом прошло по Аллее Воинской Славы к могиле Неизвестного солдата в Киеве. Глава государства возложил цветы.
В церемонии приняли участие ветераны Второй мировой войны, премьер-министри другие официальные лица, представители правительства, администрации президента, духовенства и общественности.
Накануне Порошенко говорил, что акция Бессмертный полк является частью гибридной войны России. Также он говорил, что в России "эту войну выиграл Сталин, у нас эту войну выиграл народ".
Корреспондент.net собрал подробности, как в украинских городах отмечали 9 мая.
Cмотрите фотогалерею: Как 9 мая отметили в Украине
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Источник: korrespondent.net
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