В Украину едет Курт Волкер

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер посетит Украину 14 мая. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко журналистам после переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Аахене в четверг, 10 мая.

"В понедельник мы ожидаем Курта Волкера – координатора со стороны Государственного департамента США", - сказал Порошенко.

Ранее Волкер заявлял, что ситуация в Украине не является результатом внутреннего конфликта в стране, гражданской войной или этническим конфликтом.

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Источник: korrespondent.net