На центральном автовокзале в Николаеве двое военных открыли стрельбу прямо на пассажирской платформе. Их задержали полицейские. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает Новости N.
Отмечается, что полицию на место происшествия вызвали очевидцы. Во время задержания один из мужчин оказал сопротивление, на дебоширов пришлось надеть наручники.
Оба задержанных оказались нетрезвыми.
При осмотре у одного из мужчин нашли травматический пистолет с патронами, у другого - нож. Разрешение на оружие у них не было. Из документов при себе были только военные билеты.
Задержанный с пистолетом пояснил, что является военнослужащим, проходит службу в подразделении Нацгвардии, который находится в Харькове. Другой назвал себя "дембелем".
В Николаев они приехали из Киева, переночевали в гостинице. Утром пришли на автовокзал, где, по словам одного из мужчин, работает его девушка.
На место происшествия вызвали представителей военной службы правопорядка. После оформления протокола изъятия оружия задержанных доправили в отдел полиции.
Cмотрите фотогалерею: В Николаеве пьяные военные открыли стрельбу на вокзале
Напомним, в Киеве со стрельбой задержали валютных мошенников.
А в Никополе стрельба произошла на сессии горсовета.
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Источник: korrespondent.net
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