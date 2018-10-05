В Николаеве пьяные военные открыли стрельбу на вокзале

На центральном автовокзале в Николаеве двое военных открыли стрельбу прямо на пассажирской платформе. Их задержали полицейские. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает Новости N.

Отмечается, что полицию на место происшествия вызвали очевидцы. Во время задержания один из мужчин оказал сопротивление, на дебоширов пришлось надеть наручники.

Оба задержанных оказались нетрезвыми.

При осмотре у одного из мужчин нашли травматический пистолет с патронами, у другого - нож. Разрешение на оружие у них не было. Из документов при себе были только военные билеты.

Задержанный с пистолетом пояснил, что является военнослужащим, проходит службу в подразделении Нацгвардии, который находится в Харькове. Другой назвал себя "дембелем".

В Николаев они приехали из Киева, переночевали в гостинице. Утром пришли на автовокзал, где, по словам одного из мужчин, работает его девушка.

На место происшествия вызвали представителей военной службы правопорядка. После оформления протокола изъятия оружия задержанных доправили в отдел полиции.

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Напомним, в Киеве со стрельбой задержали валютных мошенников.

А в Никополе стрельба произошла на сессии горсовета.

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Источник: korrespondent.net