Автомобили с флагами РФ разозлили жителей Праги

В столице Чехии Праге в среду, 9 мая, на демонстрации против премьер-министра Андрея Бабина и политики Коммунистической партии Чехии и Моравии на Вацлавской площади появилось несколько автомобилей с флагами СССР, России и георгиевскими ленточками. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает aroundprague.cz.

По данным СМИ, таким способом проживающие в столице Чехии русскоговорящие иностранцы ежегодно празднуют День Победы.

Авто с российскими флагами появились в конце демонстрации, когда протестующие должны были начать ходу в офис КПЧМ. Их присутствие сразу вызвало возмущение среди демонстрантов, которые восприняли автомобили с российскими флагами как провокацию. Люди окружили машины, некоторые начали срывать с них российские флаги.

Протестующие выкрикивали "Русские свиньи!", "Чехия - не Россия", показывали неприличные жесты, били по автомобилям.

Напомним, в Житомире 9 мая возникла потасовка из-за флага с надписью "На Москву".

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Источник: korrespondent.net