104-летний ученый добровольно ушел из жизни

Самый пожилой ученый Австралии Дэвид Гудолл добровольно ушел из жизни в клинике Life Circle в Швейцарии, сообщает Медуза 10 мая.

За день до эвтаназии он дал пресс-конференцию, на которой заявил, что хотел бы в последние мгновения жизни слышать Оду к радости, и напел ее.

Пожелание Гудолла было исполнено.

Отмечается, что ученый последние несколько лет вел борьбу за легализацию эвтаназии по всему миру. В Австралии "помощь в совершении самоубийства" запрещена, и Гудоллу пришлось ехать в Швейцарию, где такой способ ухода из жизни разрешен законом.

Ранее сообщалось, что в Бельгии совершили эвтаназию в отношении французской писательницы Энн Берт.

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Источник: korrespondent.net