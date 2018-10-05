Лента RSS
Подписаться на ленту
10 мая 2018, четверг, 17:36
+23°C
Завтра +20°C
+23°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,39
10. 05. 2018

Число жертв прорыва плотины в Кении превысило 30 человек

Число погибших в результате прорыва плотины на юге Кении возросло до 32 человек. Об этом заявил представитель МВД Кении Мвенда Ньйока, сообщает Reuters.

От катастрофы также пострадали также две тысяч человек, проживающих в этом районе Кении.

Ранее сообщалось о 27 погибших при прорыве плотины Патель.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.