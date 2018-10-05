Число жертв прорыва плотины в Кении превысило 30 человек

Число погибших в результате прорыва плотины на юге Кении возросло до 32 человек. Об этом заявил представитель МВД Кении Мвенда Ньйока, сообщает Reuters.

От катастрофы также пострадали также две тысяч человек, проживающих в этом районе Кении.

Ранее сообщалось о 27 погибших при прорыве плотины Патель.

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Источник: korrespondent.net