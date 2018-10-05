Минздрав отправил в регионы 800 тысяч доз вакцины от кори

Партия вакцин от кори, паротита и краснухи (КПК) в количестве 800 тысяч доз распределена и поставлена в регионы страны. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в четверг, 10 мая.
По информации ведомства, больше всего доз отправлено на Закарпатье (72508), а также в Львовскую (68614) и Запорожскую (52208) области.
Для сравнения, в Луганскую область не отправили ни одной дозы. В этом регионе фиксируется минимальный уровень заболеваемости корью в Украине.
В Донецкую и Херсонскую области отправили соответственно по 5000 и 2000 доз вакцины КПК.
Напомним, 20 апреля в Украину прибыла вторая партия вакцины от кори в количесвте 800 тысяч доз. Она называется Приорикс и была произведена в Бельгии. В целом в 2018 году Украина получит более 2 млн доз вакцины КП.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 3 мая корью в Украине заболели почти 13 тысяч человек.
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Источник: korrespondent.net
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